La campagna che ti spiega perché bisogna spogliarsi dai pregiudizi sulla psicoterapia

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) I più attenti avranno notato che, dall’8 maggio, sul web è comparsa undressedexperience.it una pagina non brandizzata. Contemporaneamente, sul sito di Unobravo – la piattaforma di psicologia online – è comparso un countdown. Ma il collegamento tra i due eventi non era immediato, così si è creato un interessante hype intorno a questi due indizi. Oggi, con il disvelamento dellaUndressed – contro inei confronti della– il caso è stato risolto e tre indizi fanno una prova: Unobravo ha lanciato questaper sensibilizzare le persone rispetto all’utilizzo della, in un momento storico in cui questa pratica rappresenta, per forza di cose, la parte integrante di un percorso. LEGGI ANCHE > In che modo smartphone e app di dating entrano con noi negli studi ...