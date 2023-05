La bulimia di potere di Meloni segna il destino della Commissione Antimafia

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Walter Siti ha ricordato, sul Domani, una celebre frase di un militante dell’allora Alleanza Nazionale quando a Roma vinse Gianni Alemanno: «Mo’ c’avemo più poltrone che culi». Non sarà alta politologia ma la frase identifica alla perfezione la situazione odierna dei rampolli di Alleanza Nazionale, la squadretta di Fratelli d’Italia che si trova a dover occupare troppe posizioni dirispetto alle sue dimensioni quantitative e qualitative. È un problema serio non disporre di una classe dirigente ampia. Quel po’ di professionismo politico che aveva a disposizione la premier l’ha già saccheggiato e esaurito. Un po’ di missini, qualche ex democristiano: ma poi? È probabilmente qui il vero punto debole dell’impresa di Giorgia. La quale non solo rifiuta di cedere poltrone agli alleati ma persino a chi non è strettamente di quel “giglio nero” che ...