“La bibita alcolica con meno calorie sul mercato italiano” | Fedez e Lazza lanciano il loro nuovo drink in lattina

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “Dopo un anno di assaggi e brainstorming per creare un prodotto innovativo e fresco, ci siamo. Boem è unin, leggermente alcolico e con poche, orgogliosamente made in Italy”. Con questo annuncio, pubblicato suiprofili social,siin una collaborazione inedita. Niente musica, alquesta volta. A sbarcare nell’industria delle bevande è ilhard seltzer: “Il primo gusto che lanceremo a giugno è zenzero”. Una scommessa per i due artisti che, nelle ultime settimane, erano stati avvistati insieme, a Milano, su un set con delle telecamere. Neanche a dirlo, le ipotesi di alcune riprese per un videoclip e, quindi, un possibile singolo insieme, avevano fatto sognare ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Fedez e Lazza hanno lanciato Boem, la bevanda alcolica meno calorica del mercato italiano ...Sarà disponibile a partire dal prossimo mese di giugno Boem, una bevanda lanciata da Fedez e Lazza: il prodotto, un hard seltzer - tipo di bibita frizzante poco alcolica, sarà - come promesso dai due ...