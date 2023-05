Erano anni in cui lavinceva tutto ma riuscimmo a conquistare la Coppa Italia nel 2014 e ... I successi portarono risultati forti anche nella crescita dei giocatori, prendemmo, per 7 ...Erano anni in cui lavinceva tutto ma riuscimmo a conquistare la Coppa Italia nel 2014 e ... I successi portarono risultati forti anche nella crescita dei giocatori, prendemmo, per 7 ...Sfuma il colpo in difesa per la: il big non tornerà in Serie A nella prossima sessione estiva di calciomercato Il calciomercato estivo sta per aprirsi e iniziano a prospettarsi scenari piuttosto interessanti anche in ottica ...

Koulibaly, la Juventus continua a guardare interessata DailyNews 24

Kalidou Koulibaly, dopo solamente un anno dal suo arrivo in Premier League, è già pronto a lasciare il Chelsea. Un vero e propri tradimento nei confronti del Napoli ...Rafa Benitez ha parlato del suo futuro a "The Coaches Voice": il tecnico spagnolo, accostato negli ultimi giorni al Napoli, ha dichiarato di essere pronto ...