Koopmeiners | pronta l’offensiva del Napoli | la risposta dell’Atalanta

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Uno dei nomi corteggiati in particolar modo dalper il futuro è senza dubbio Teun. Il centrocampista in forza all’Atalanta è un profilo seguito ormai da tempo dalla dirigenza partenopea, che potrebbe tornare alla carica per cercare di strappare l’olandese ai nerazzurri. A fare il punto sulla trattativa è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che rivela qual è la strategia degli azzurri e qual è, invece, la richiesta dei bergamaschi per il suo cartellino. La notizia Di seguito, quanto riportato dal quotidiano: L’Atalanta chiede una cifra intorno ai 30 milioni di euro e ilspera di ribassare un po’ l’esborso. Con l’agente del centrocampista olanese c’è stato un sondaggio per avere la disponibilità. Ha un contratto fino al 2025 con un ingaggio di poco meno di 2 milioni. Col...

Non sarà una decisione immediata: a De Laurentiis il verdetto finale. Napoli, piace Koopmeiners Non solo allenatore ma anche nuovi giocatori e una possibile rivoluzione a centrocampo. Partiamo dalle ...Koopmeiners è ritenuto il profilo perfetto per aprire un ... La società bianconera è comunque pronta a provarci, per cercare di regalare a Massimiliano Allegri un centrocampista completo. L’avventura ...