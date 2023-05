Kiev | dopo Belgorod nuove azioni in altre 3 regioni russe

Il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino Oleksiy Danilov ha parlato in tv di nuove azioni in tre regioni russe,quelli che Mosca ha definito operazioni di sabotatori nella regione di Belgorod: "Ci saranno dei passi avanti in altre regioni di confine della Russia finché il regime criminale di Putin non ......ha parlato di "un piccolo progresso lungo i fianchi a nord e a sud di Bakhmut" delle truppe di,... con i mercenari di Evgheni Prigozhin cheavere annunciato per primi la presa di Bakhmut (per ...... "ci sono stati numerosi attacchi con droni ": a scriverlo su Telegram è stato il governatore Vyacheslav Gladkov, facendo il punto sulla situazionel'incursione di un gruppo di 'sabotatori' ...

Poco dopo, il governatore ha dichiarato che un drone ... dove è attesa la grande controffensiva di Kiev: lo sostiene Andriy Zagorodnyuk, un ex ministro della Difesa ucraino, oggi consulente del ...Il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino Oleksiy Danilov ha parlato in tv di nuove azioni in tre regioni russe, dopo quelli che Mosca ha definito operazioni di sabotatori ne ...