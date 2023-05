Juventus | Elkann | “Momento difficile in campo e fuori” Poi svela | “Ho parlato con Allegri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “È unin, laha sempre affrontato le avversità e si è sempre rafforzata nelle avversità”. Lo ha detto John, amministratore delegato di Exor e di Fondazione Agnelli, martedì 23 maggio a margine dell’inaugurazione della terza cattedra dedicata all’Avvocato Agnelli all’Università Bocconi di Milano.haall’indomani della penalizzazione di 10 punti in classifica per il caso plusvalenze, ma anche della sconfitta per 4 a 1 maturato a Empoli, che ha reso quasi impossibile la rincorsa dei bianconeri a un ipotetico quarto posto che vale la qualificazione alla Champions League. Ipotetico perché a giugno ci sarà il processo sportivo sull’altro filone, quello relativo alla manovra ...