' Juve | Vlahovic in bilico | tre club inglesi interessati al serbo'

Continua a tenere banco il futuro di Dusan. Secondo quanto riportato dal Mirror , l'attaccante bianconero sarebbe propenso a un trasferimento in Premier League , con Arsenal, Manchester United e Chelsea tra le maggiori pretendenti ...In attacco in bilico la posizione di Milik, mentre il futuro dipotrebbe dipendere dall'interesse che il giocatore serbo è ancora in grado di scatenare in Premier ...Arrivato dalla panchina, il buon Liam si è così appiccicato ache certo non ha gradito il poco affettuoso abbraccio. Una parola qua e una là, lasotto nel punteggio contro il piccolo ...

Juventus, i numeri di un attacco svanito: Vlahovic ora non ha alibi Tuttosport

Il dirigente bianconero Calro ha ribadito che l'attaccante è fuori dal mercato, ma le sirene della Premier si fanno insistenti ...Si prospetta un'estate di rivoluzione in casa Juve, che si prepara a salutare diversi giocatori: l'Atletico Madrid pensa a Vlahovic e Arthur ...