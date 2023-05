Juve | un rinforzo dal Monza

Il Napoli ha come obiettivo primario una centrocampo. L'obiettivo più concreto è Kamada, ... L'alternativa è Baldanzi dell'Empoli, classe 2003, che piace anche ae Milan. Con l'Empoli si ...L'ex Parma si trasferì allaproprio con la prospettiva di lavorare con Sarri, salvo poi ... Servirà poi unanche in mediana, con Schouten, del Bologna, che stuzzica parecchio.Il giocatore sarà il prossimodel Bayern Leverkusen. Adesso c'è anche già stata la foto con la società e la firma sul nuovo contratto fino al 2027.

La Juve riflette, in vista del mercato. Un vecchio obiettivo bianconero, intanto, può rinnovare con il suo attuale club: accordo vicino.Dopo la cocente eliminazione in semifinale di Europa League per mano del Siviglia, la Juventus di Allegri pianifica il mercato.