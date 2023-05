(Di mercoledì 24 maggio 2023) per costruire il futuro PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Leggi i commenti Calciomercato: tutte ...

Il primo, ora al Marsiglia, conosce a fondo lae anche parte della rosa attuale per averla allenata da collaboratore di Pirlo. Il secondo, in una visione più ampia, sembra uno degli allenatori ...Sfuma il colpo in difesa per la Juventus: il big non tornerà in Serie A nella prossima sessione estiva di calciomercato Il calciomercato estivo sta per aprirsi e iniziano a prospettarsi scenari ...È infatti subito partito il coro: "Chi nonjuventino è" , chiaro riferimento alle numerose voci che vogliono il direttore sportivo azzurro alla Juventus nella prossima stagione. CalcioNapoli24.

Juve, se salta Allegri panchina a un emergente: piacciono Thiago Motta e Tudor La Gazzetta dello Sport

Qualora il livornese non fosse più l'allenatore dei bianconeri a fine stagione, l’erede avrebbe un preciso identikit: profilo giovane, idee fresche e soprattutto costi abbordabili. Per questo le ipote ...La sentenza Juve riapre il discorso Champions A questa domanda risponde Francesco Totti ai microfoni di SportMediaset: "E' cambiato lo scenario, è tutto aperto. Adesso nelle ...