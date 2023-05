Su un suo eventuale approdo, Moggi ha dichiarato che: 'Per ladel futuro, tutti isono giusti'. Cristiano Giuntoli, dirigente del Napoli - Calciomercato.itSubito dopo, ha poi aggiunto: '...Tanti, anche altri in corsa, interessano profili in rampa di lancio che riportino entusiasmo e possano diventare grandi insieme alla. Prima però bisogna decidere sul futuro di Allegri, ...Per il resto sei libero di buttare dentro altri novea caso e - credi a noi - anche tu avrai fatto 'una' che certo non avrà meno senso delle altre. La formazione - tipo dei bianconeri non ...

Juve: i nomi per il dopo Allegri | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

La conferma di Allegri sulla panchina della Juventus nella prossima stagione non è più così sicura. Anzi, il divorzio è un'ipotesi e la proprietà riflette su un progetto a medio termine con un allenat ...La penalizzazione di dieci punti per il caso plusvalenze, unita alla clamorosa sconfitta per 4-1 al Castellani di Empoli, ha di fatto praticamente compromesso la qualificazione alla prossima edizione ...