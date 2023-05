Juve FIGC | prove di pace | sale l’ipotesi di un nuovo patteggiamento I dettagli

(Di mercoledì 24 maggio 2023)ditra le due parti. Edi unper il filone stipendi: tutti iStando a quanto scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, prende quotadi untrantus esul filone della manovra stipendi. L’udienza è prevista per il 15 giugno e si pensa a nuove trattative per trovare un accordo tra le parti. Una delle condizioni potrebbe essere quella di mandare in giudicato, senza code giuridiche, la condanna per le plusvalenze. Il Collegio di Garanzia, in ogni caso, difficilmente accoglierà eventuali ricorsi del club bianconero. Dall’altra parte sul tavolo ci può essere la garanzia che tutto ...

Lo ha detto l'Ad di Exor, John Elkann a margine di un evento in Bocconi in merito alla sentenza della procurasul processo plusvalenze. 'Oggi ho parlato con il nostro allenatore Allegri, sente ..., prove di pace", il club bianconero atteso adesso dal secondo filone sugli stipendi. Mercato Milan: rossoneri su Openda per l'attacco, costa 25 milioni. Spalletti divorzia dal Napoli: c'...La nuova penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte federale dellaalla Juventus ed il ... "Ma è uno scherzo!": bomba - Mourinho, parole pesanti sulla

Juve-Figc prove di disgelo: dopo il -10 patteggiamento per gli stipendi ancora possibile La Gazzetta dello Sport

Dopo il meno 10 punti inflitto dalla Corte d’Appello della FIGC la Juventus si è penalizzata da sola, crollando contro un Empoli già salvo e tranquillo. In questo gioco dell’oca politico, finanziario, ...Una situazione davvero pesante in Serie A, nuove penalizzazioni per i club: la verità della FIGC, ecco cosa succederà ...