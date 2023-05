Juve | ennesima beffa | l’Inter lascia di stucco i bianconeri

Adesso potrebbe esserci un'ipotesi di patteggiamento per gli stipendi: tutti i dettagli del caso che riguarda la Juventus. Come sottolineano da 'La Gazzetta dello Sport', adesso, dopo il - 10 in classifica per quanto ...... dopo l'allucinante e mortificante gogna mediatica ai danni dei Bianconeri, i tifosi ... qualcosa che ti lasci dignità ed onore per il futuro ed il tuo proseguo, laha il diritto di poter ...Così aveva parlato Calvo prima che lafosse eliminata anche dall'Europa League. Ecco, il ... Un'ulteriore dimostrazione, l', di come le risposte della società bianconera in un'epoca in cui ...

Juve, o la Borsa o la vita Valori.it

L’imminente sfida contro la Juventus e l’estate rovente del Milan, tra presente e futuro. In merito a ciò, la nostra redazione ha contattato telefonicamente in esclusiva ...Di fronte all'ennesimo attacco volgare su Instagram El Fideo reagisce con eleganza e lancia messaggi ai tifosi: "Facile stare con la Juve solo quando le cose vanno bene" ...