Juve | Allegri a rischio Ma quanto costa l'esonero?

Riflessioni in corso alla Continassa.deve pensare a Milan e Udinese, come da ordine di John Elkann: due vittorie per conquistare ... Un punto fondante della nuova, per ripartire e chiudere ...Ci sono ancora tanti nodi da sciogliere nel futuro di una Juventus che deve cercare di chiudere il campionato nel migliore dei modi. La stagione non è andata certo per come si auguravano i tifosi. ...Dopo l'imbarazzante 4 - 1 subito a Empoli non ci sono più alibi che reggono: Massimiliano... un disastro per un club come lache è stato mascherato il più possibile. "Occasione ...

Allegri rovina la Juve "Non lo farà mai", gira una voce a Torino... Liberoquotidiano.it

Nel corso dell’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli.In casa Juventus si stanno valutando diversi profili nel caso in cui a fine stagione si decida l'addio di Massimiliano Allegri. Come riportato da Gazzetta.it, al momento il nome forte ...