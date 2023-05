Josep Borrell confonde Belgorod con Belgrado «Preferisco non commentare» – Il video

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Curioso siparietto ieri pomeriggio alla conferenza stampa dopo il consiglio Difesa a Bruxelles tra un giornalista e l’Alto rappresentante Ue per la politica estera,. Il cronista chiede ase nel Consiglio avessero discusso delle «allarmanti notizie» provenienti daper poi passare a un commento sulle parole del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. L’Alto rappresentante non capisce perfettamente la domanda ela regione russa con, in Serbia. «Non so cosa stia succedendo a…». «in Russia.Oblast, in Russia», corregge il giornalista. «Magari può dircelo lei cosa sta succedendo», prova a smorzare i toni. ...

Curioso siparietto ieri pomeriggio alla conferenza stampa dopo il consiglio Difesa a Bruxelles tra un giornalista e l'Alto rappresentante Ue per la politica estera,. Il cronista chiede ase nel Consiglio avessero discusso delle "allarmanti notizie" provenienti da Belgorod per poi passare a un commento sulle parole del segretario generale ...Lo ha detto l'alto rappresentante Ue per la politica estera,, in conferenza stampa al termine del consiglio Difesa. EbsStando a quanto dichiarato nelle scorse ore dall''Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea, in questa guerra l'Europa avrebbe fornito ...

AGI/Vista - "Non c'è nessuna stanchezza negli aiuti a Kiev, anzi quello che dobbiamo fare è attrezzarla con gli strumenti necessari perché possa difendersi in modo efficace il prima possibile. A picco ...Movimento Europeo di Azione Nonviolenta e Pontificia Università Antonianum propongono due giorni per promuovere i Corpi Civili di Pace e la Nonviolenza attiva. Numerosissimi gli ospiti, dal presidente ...