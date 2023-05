John Elkann | momento difficile per Juventus in campo e fuori

"È un momento difficile in campo e fuori dal campo, la Juventus ha sempre affrontato le avversità e si è sempre rafforzata nelle avversità"., amministratore delegato di Exor e di Fondazione Agnelli, si esprime così sul momento complicato che la Juve sta vivendo. La società bianconera è stata penalizzata di 10 punti dalla Corte ...Allegri Juve, telefonata trae l'allenatore bianconero: il divorzio tra le parti appare ormai sempre più vicino Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ieri ci sarebbe stata una telefonata tra...... sente la responsabilità della nostra storia ed è determinato con la nostra squadra ad affrontare le due prossime partite per meritare l'Europa in campo', le parole di unfortemente ...

Difficile pensare a una famiglia più ambita e conosciuta in Italia rispetto a quella degli Agnelli,personaggi che da sempre hanno scandito la storia del Belpaese.La Juventus è attesa da settimane impegnative fra vicende giudiziarie e la definizione delle strategie di mercato per la prossima stagione. Secondo diverse indiscrezioni sarebbe vicino l'ingaggio di C ...