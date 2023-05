JLo verso il divorzio con ben Affleck? Lo sfogo | “Un uomo pesante”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Da settimane si rincorrono rumor sul possibiletra JLo e Ben. Le voci sono esplose dopo che i due sono stati visti battibeccare prima per strada e poi sul red carpet dei Grammy. E che a casa Lopez ci sia maretta l’ha confermato proprio Jenny From the Block in una recente intervista, durante la quale ha definito ‘’ il maritino. “La verità è che lui non è unfacile, ha sempre da ridire su che cosa mi metto, quando sono scollata mi chiede dov’è il resto della camicetta. E poi vorrebbe decidere tutto lui e questo non è giusto. Quindi è anche molto”. Si Bense enoja con Jennifer López, no te quejes cuando tu marido se enoje contigo pic.twitter.com/dHo2WxBCCy — Agustín Elguea Fortul (@fortul74 lml) May 15, 2023 JLo e Ben ...