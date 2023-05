Jennifer Lopez e Ben Affleck è crisi di coppia? Lo sfogo di lei | «Non è un uomo facile ed è molto pesante»

Sono mesi che ormai le voci mormorano di rapporti tesi trae Ben Affleck . E proprio alcuni giorni fa, un video di una loro lite per strada è diventato virale. Nelle ultime ore, durante una diretta televisiva in cuistava ...Un amore a cinque stelle, la trama Marisa Ventura () è una madre single che lavora come cameriera in un hotel a cinque stelle e sogna di poter fare carriera fino a diventare manager. ...Sembrerebbe crisi in casa Bennifleck, ossia tra Ben Affleck e. Da mesi si rincorrono le voci sullo stato del loro matrimonio, e giorni fa un video di una loro lite per strada è diventato virale. Ora a fare notizia è un'intervista in cui la diva ...

L’ultimo atto della crisi in “casa Bennifleck”: lo sfogo di Jennifer in tv La Stampa

Jennifer Lopez e Ben Affleck, stavolta, potrebbero davvero essere in crisi. L’attrice in un’intervista tv ha risposto ad alcune domande in merito al suo matrimonio, definendo il compagno un uomo ...Un amore a cinque stelle è una delle commedie che ha confermato il talento di Jennifer Lopez come protagonista di storie romantiche. Ecco quali sono quelle da non perdere ...