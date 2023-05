Jamie Foxx salute | come sta? Mike Tyson parla di Ictus «La morte è imprevedibile»

Si fanno sempre più preoccupanti le voci intorno a, ricoverato settimane fa per un malore. Ad aggiungere un nuovo dettaglio sulla situazione dell'attore è Mike Tyson (avrebbe dovuto interpretarlo in un biopic), durante un'...Mike Tyson esono amici storici. "Ci conosciamo da quando avevo 21 anni" aveva dichiarato in passato l'attore premio Oscar. Proprio per questo motivo Tyson ha voluto sincerarsi delle sue condizioni dopo ...secondo quanto afferma Mike Tyson sarebbe in ospedale a causa di un ictussoffre di alcuni problemi di salute non meglio chiariti e da diverse settimane si trova in ospedale. Un ...

Jamie Foxx in riabilitazione, Mike Tyson: "Mi hanno detto che ha avuto un ictus" TGCOM

Mike Tyson ha parlato delle condizioni di salute di Jamie Foxx. L'attore, lo scorso 11 aprile, avrebbe avuto un ictus.L'ex pugile ha fatto chiarezza sulle complicazioni mediche riscontrate da Jamie Foxx, suo amico di lunga data. A quanto pare si è trattato di un ictus. Mike Tyson e Jamie Foxx sono amici storici. 'Ci ...