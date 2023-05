Italiano | ' Noi alla pari con la finalista di Champions Puniti da un campione del mondo'

Vincenzoè comunque orgoglioso della sua Fiorentina, dopo la Coppa Italia persa contro l'Inter: "Siamo partiti molto bene, anche dopo il gol del vantaggio abbiamo creato i presupposti per il raddoppio.I nerazzurri vengono sorpresi dall'avvio sprint della Viola di Vincenzo, che passa a ... " Gagliardini x Calha è un offesa a tuttiInzaghi è un mediocre nauseante ". Non manca chi pare ...Tina aveva anche duettato con il cantanteEros Ramazzotti . La loro canzone 'Cose della ... Tina è stata per tuttiun simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una ...

Francesco Lollobrigida, "olio italiano unico" Liberoquotidiano.it

Alla Fiorentina non riesce l'impresa di scalare la montagna Inter, come auspicato alla vigilia da Vincenzo Italiano. Che, presentandosi in conferenza stampa, racconta il rammarico ...Il tecnico: "Giocavamo contro una finalista di Champions, nella ripresa li abbiamo messi in difficoltà. Quando si lotta col cuore non si perde mai". E su Cabral e ...