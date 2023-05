Italiano | «Fiorentina giocato alla pari contro una squadra strepitosa!»

(Di mercoledì 24 maggio 2023), uscito sconfitto dfinale di Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine di-Inter (vedi pagelle). Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore viola. A TESTA ALTA – Vincenzointerviene dopo la sconfitta subital’Inter in finale di Coppa Italia: «Siamo partiti bene e anche dopo il nostro primo gol abbiamo creato presupposti per raddoppiare. Abbiamo concesso questo 1-1 che potevamo evitare. Giochiamola finalista di Champions League eun campione del mondo che si è inventato un gol. Nel secondo tempo abbiamo fatto di tutto, creato tantissime palle gol e messo in difficoltà l’Inter. C’è tanto rammarico per questo. Abbiamo...

È l'analisi di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina sconfitta in finale di Coppa Italia 2-1 dall'Inter, ai microfoni di Mediaset: "Siamo abituati ad archiviare e ripartire dopo una sconfitta.Se col West Ham mettiamo lo spirito visto oggi, possiamo metterli in difficoltà". Parola di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ai microfoni di Mediaset, dopo la sconfitta in finale di Coppa ...