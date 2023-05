Italiani preoccupati per le alluvioni | ma il caro vita fa più paura del clima malato

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il 26% è spaventato per la crisitica, ma un intervistato su due teme l’inflazione. FdI cresce ma resta sotto il 30%. In rialzo i dem sopra il 20%, scendono Lega e Fi

... le emozioni negative sono andate alle stelle, l'empatia è tornata forte e ci siamoe ... e messo in ginocchio l'economia e la vita di tanti. IL FANGO Qui non c'è bisogno della ...E lei si infuria 'Non ho consumato alcol né droga' I funzionarihanno anzitutto cercato di ... in provincia di Treviso,dal lungo silenzio della figlia. Chi è Ilaria De Rosa La ...L'alluvione in Emilia Romagna induce anche gli attivisti di "Ultima Generazione" a "rompere gli argini" della protesta, inondando Fontana di Trevi di carbone vegetale per colorarne le acque di un nero ...

Per GenZ e Millennial italiani il caro vita è la prima preoccupazione AziendaBanca

Roma, 23 mag. (Adnkronos Salute) - Cala la fiducia degli italiani nei vaccini: in un solo anno la percentuale di cittadini che li ritiene uno ...Fiorentina-Inter è pronta a scendere in campo per la finale di Coppa Italia: Inzaghi preoccupato da un big titolare ...