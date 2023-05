Italiani brava gente? Con vistose eccezioni | purtroppo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tra i tanti episodi esemplari che vedono protagonisti la sensibilità e l’umanità degli, quanto essi stanno facendo per aiutare la Romagna e i suoi abitanti – i volontari accorsi da ogni dove – ne è una più che valida dimostrazione. Lunedì è successo qualcosa che ha lasciato come minimo a bocca aperta chi ne sia venuto a conoscenza in tempo reale. Il risultato di conseguenza è stato un contraccolpo notevole o quanto meno una nota negativa non di poco conto che si contrappone in modo stridente al palmares della popolazione dello Stivale, isole comprese. Il fatto. È entrato nel vivo il processo per il crollo, avvenuto nell’agosto del 2018, del ponte di Genova, ormai conosciuto come Ponte Morandi, quando tra poco più di due mesi ricorrerà il quinto anniversario di quella sciagura. Lunedì in tribunale si è potuto assistere a un colpo di scena che ha fatto e ...