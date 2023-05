Italia Under 20 ko al Mondiale | vince la Nigeria 2 - 0

MENDOZA (Argentina) - Dopo l'esordio convincente, con tanto di vittoria, contro il Brasile nella prima giornata, l'20 del Ct Carmine Nunziata cade contro la Nigeria . Nella seconda giornata del gruppo D, infatti, è stata la selezione del Ct Bosso ad avere la meglio per 2 - 0, grazie alle reti di Fago ...Commenta per primo L'di Nunziata torna sulla terra. Dopo la vittoria all'esordio contro il Brasile (3 - 2 il finale) all'esordio al Mondiale20, gli Azzurrini sono finito ko in occasione della sfida alla ...Mondiali20:- Nigeria 0 - 2. Stadio Malvinas Argentinas di Mendoza, 24 maggio 2023 Mondiali20, gli Azzurrini deludono contro la Nigeria. L'20 ritorna sulla terra: dopo l'esaltante vittoria per 3 - 2 contro i pari età del Brasile , la squadra di Carmine Nunziata è stata nettamente battuta per 2 - 0 dalla Nigeria nella seconda ...

Dopo la bellissima vittoria contro il Brasile l'Italia di Carmine Nunziata ha perso la seconda gara del Mondiale Under 20 in corso in Argentina.Con una doppietta di Mattia Mannini riusciamo a vincere l'ultima partita del girone, ma siamo eliminati per il pareggio tra Serbia e Spagna.