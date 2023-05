Italia sconfitta dalla Nigeria ai Mondiali Under 20 Azzurri stanchi dopo l’impresa contro il Brasile

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Buttadell’di Carmine Nunziata che aveva davvero fatto sognareil 3-2 all’esordioil. Glisi sono visti subito molto affaticati e in difficoltà per il grande caldo. Ini hanno giocato sulla forza e l’intensità e, anche se le capacità tecniche sono molto modeste, ci hanno superato. Alla fine la Nazionale ha perso per 2-0 con i gol di Salim Fago Lawal al 60’ e unpiede nei minuti di recupero finalizzati da Sunday Jude. Le scelte degli allenatori Nunziata ripropone quasi tutti gli undici che hanno battuto ilall’esordio. Cambia Turicchia, per far giocare Giovane, mentre l’altro cambio riguarda l’attacco, con Ambrosino che gioca vicino a Baldanzi e Pafundi al posto di ...

Stanca e troppo brutta per essere vera. L'U20 finisce con una sconfitta la seconda partita del girone contro la Nigeria. Dopo l'ottimo esordio col Brasile e la vittoria per 3 a 2, è arrivata una doccia fredda nella gara contro gli africani.

Nello sbilanciarsi in avanti, l’Italia si fa trovare scoperta sul rilancio del portiere che manda dritto in porta Sunday, veloce al punto da bruciare il tentativo di copertura difensiva. Sconfitta ...Seconda partita amara per gli azzurrini che trovano una sconfitta contro gli africani, ora la sfida decisiva con la Repubblica Dominicana ...