Italia-Olanda | volley maschile | amichevole | ultime e diretta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Questa sera alle 21 in Val di Fiemme la Nazionaledi pallavolo fa il suo esordio stagionale nell’contro l’. La squadra di De Giorgi si prepara in vista della Nations League, che prenderà il via il 6 giugno e che gli azzurri proveranno a conquistare dopo il successso ai mondiali dello scorso anno. Ecco dunque lee dove vedere inil match di: lesul match La Nazionale al lavoro in Val di Fiemme – Crediti foto: Federazionena Pallavolo FacebookL’dunque è pronta a scaldare i motori attraverso questo ciclo di amichevoli ...