Italia-Nigeria oggi in tv | data | orario e diretta streaming Mondiale Under 20 2023

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, seconda giornata del20 di calcio. La gara, valevole per il Gruppo D della competizione argentina, metterà di fronte gli azzurrini di Carmine Nunziata contro i centroamericani. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 24 maggio alle ore 20:00 e sarà visibile su RaiSportHD ed anche in maniera gratuita sul sito ufficiale Fifa. Sportface però, vi offrirà unatestuale del match. LATESTUALE RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

L'Under 20 del commissario tecnico Nunziata , è a caccia di altri tre punti importanti nel match contro lain programma per il Mondiale di categoria. Dopo il successo all'esordio con il ...... l'under 20 di Carmine Nunziata che domenica notte ha spazzato via il Brasile campione del Sudamerica con un 3 - 2. Baldanzi e compagni affronteranno a Mendoza la, che all'esordio ha ...Mondiali Under 20:in diretta LIVE. Stadio Malvinas Argentinas di Mendoza, 24 maggio 2023, ore 20.Under 20 (4 - 3 - 1 - 2): Desplanches; Zanotti, Guarino, Ghilardi, Giovane; ...

Italia-Nigeria oggi ai Mondiali Under 20, dove vederla in diretta TV e streaming: le formazioni della partita Sport Fanpage

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Nigeria Under 20, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale Under 20. Le due squadre inserite nel gruppo D hanno ...