Italia | il difensore Piton è il nuovo oriundo convocato da Mancini

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Lucasnella lista dei pre-convocati di Robertoper la fase finale della Nations League, in programma in Olanda. Ad annunciare della convocazione è il Vasco Da Gama, club di cui il giovane brasiliano fa parte: “L’esterno sinistro ha doppia nazionalità”. Nato a San Paolo in Brasile, LucasCrivellaro ha la cittadinanzana per le sue origini. SportFace.