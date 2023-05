Italia-Angola | Meloni | ' bene incontro con Lourenço | rafforzare relazioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Oggi, a Palazzo Chigi, ho accolto il Presidente della Repubblica dell'João Manuel Gonçalves, nella sua prima visita di Stato in. Positivonel quale abbiamo discusso di comele nostrefondate su legami storici molto solidi e della volontà di costruire un rapporto di collaborazione paritario in tutti i settori di reciproco interesse, a partire dall'ambito energetico, ma anche dell'agroindustria e dei trasporti". Lo scrive in un tweet il premier Giorgia