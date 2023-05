Italia-Angola | Mattarella | ' relazione con orizzonti ampi e profondi per affrontare sfide presenti'

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Le prospettive di sviluppo delle relazioni fra i nostri due Paesi hanno, che questa sua visita di Stato rinsalderà ulteriormente. Una vicinanza che, anche grazie alle iniziative di cooperazione di cui sono state protagoniste tante realtàne –dalle università ai numerosi Comuni e alle Organizzazioni non governative- non è mai venuta meno. Così come non è mai venuto meno il partenariato con le impresene, protagoniste, a partire dall'Eni, di un modello paritario di collaborazione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel brindisi in occasione del pranzo di Stato in onore del Presidente della Repubblica dell'Joao Lourenco. "Si tratta di un terreno saldo -ha proseguito ...

La firma è avvenuta alla presenza del Presidente dell'João Lourenço e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nell'ambito della visita di Stato del Presidente Lourenço in. Secondo ...Lourenco è stato ricevuto anche dal presidente del Consiglio 'Trac'è una comune volontà di pace e di collaborazione internazionale e di rispetto di tutti gli Stati, della loro indipendenza e sovranità', lo ha affermato il Presidente della Repubblica,......con alcuni Paesi sub - sahariani come l', il cui presidente Joao Lourenco è in visita oggi e domani a Roma. Tajani ha quindi ricordato che in autunno si terrà a Roma la conferenza- ...

Italia-Angola, Mattarella: nuova intesa tra Eni e l'Angola sulle rinnovabili RaiNews

Nel perseguimento della propria strategia di diversificazione della produzione nazionale, l’Angola può contare, ancora una volta, sull’Italia, che è pronta a mettere a disposizione le proprie ...La firma è avvenuta alla presenza del presidente dell'Angola João Lourenço, in visita di Stato in Italia, e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il Mou comprende anche i minerali per la ...