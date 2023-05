Ita Airways | accordo Mef-Lufthansa | attesa la firma per la cessione del 40% ai tedeschi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tesoro e Lufhtansa sembrano aver trovato l’per ladel 40% di Ita-. Ladell’intesa per la (futura) privatizzazione della compagnia di bandiera potrebbe arrivare già domani, giovedì 25 maggio. La più grande compagnia aerea europea dovrebbe entrare in Ita, scrive il Corriere della Sera, con un aumento di capitale riservato arrivando fino al 40%. La proposta deial Mef – finora proprietario della compagnia aerea nazionale al 100% – si aggirava inizialmente intorno a 250 milioni, ma dopo diverse trattative si è arrivati a 320-330 milioni. Il prezzo è stato, infatti, tra gli elementi chiave dell’e potrebbe essere la base per il successivo acquisto nei prossimi anni da parte dei. Nel primo semestre 2026 ...

La trattativa è conclusa. Dopo lunghi confronti il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Lufthansa hanno stretto l'accordo che deciderà le sorti di. Giovedì 25 maggio verrà firmato e la compagnia aerea tedesca diventerà proprietaria del 40% delle quote detenute attualmente per il 100 % dal Tesoro. Lufthansa inizierebbe il percorso di ...A giorni l'ultima iniezione di cassa da parte del Tesoro. Focus su Linate, riti È attesa per domani la firma dell'accordo sutra Mef e Lufthansa, che prevede tre fasi distinte. La prima regola il transition period, con un investimento di 320 milioni del gruppo tedesco per l'acquisizione fino al 40% dell'ex ...Per l'unione die Lufthansa è questione di ore. Il ministero dell'Economia annuncerà l'ingresso del vettore tedesco nel capitale dell'ex . - - >