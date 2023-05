Istituti Educativi | la presidenza al PD con Mauro Bonomelli

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Bergamo. Pronte le nomine per la partita della Fondazione degli. Così, il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi scioglie le riserve di un tema che tiene banco ormai da un paio di settimane, trovando così una sintesi politica che racconta, ancora una volta, di quanto sia nelle sue corde l’espressione degli equilibri. Niente da fare per la Lega che non è riuscita a conquistare la poltrona più ambita e niente quote rosa per la leadership. Escluso dalla partita anche Gabriele Riva, nome circolato più volte in questi giorni di trattativa serrata. Una giocata difficile, un braccio di ferro che ha poi portato alla formazione della squadra, in cui più volte le carte sono state coperte e scoperte, e che, alla fine, ha trovato la quadra in una formazione che vedrà due poltrone al Partito Democratico, due alla Lega e uno a Forza Italia. ...