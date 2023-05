Isola | Nikita Pelizon a Helena Prestes | «Adesso sei libera non ci sono le persone che remano contro di te»

(Di mercoledì 24 maggio 2023) All'dei Famosi,è arrivata per dare un sostegno morale all'amica. Dopo lo sbarco in Honduras della vincitrice dell'ultima edizione del GfVip, la...

Leggi Anche 'dei Famosi', Cristina Scuccia rivela: 'C'è una persona nella mia vita' Il crollo di Helena '... mi mancavaproprio per questo, lei mi dà la forza psicologia', spiega Helena. ...E' veramente tosta' Come di consueto oggi pomeriggio è andato in onda il daytime de L'dei ... Nel contempoPelizon ha invitato l'amica Helena Prestes a godersi questa avventura: 'Adesso sei ...Con chi ce l'aveva Alessandra Drusian attacca Helena Prestes,Pelizon difende l'amica e ...i suoi follower il suo stato d'animo e le sue riflessioni riguardo all'addio di Paolo Noise all'. '...

"Isola dei famosi", Nikita sprona Helena: "Adesso sei libera, goditela!" TGCOM

Sull'Isola, dopo il fermento delle ultime eliminazioni e un abbandono, si stanno svolgendo giornate prive di attriti, ma non per questo senza colpi di scena ...Paolo Noise è stato costretto ad abbandonare "L'Isola dei Famosi" nella sesta puntata del programma condotto da Ilary Blasi: lo speaker de "Lo Zoo di 105" ha dovuto lasciare il gioco a causa di un inf ...