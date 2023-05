Isola dei Famosi | Cristina Scuccia innamorata | il commento della mamma alla rivelazione della figlia

Raffaella Rizza , mamma di Cristina Scuccia , tra le protagoniste dell'attuale edizione dell 'Famosi, ha replicato alle dichiarazioni della figlia, durante l'ultima puntata del reality show.2023, arriva il commento della madre di Cristina Succia dopo la puntata L'ex suora, ...Famosi: la battuta della puntata é di Christopher Leoni dopo essere stato eliminato al televoto flash contro Gian Maria Sainato: ' Avrei voluto sfamare queste due ragazze ( Helena Prestes e ...... dal momento che si registra una fuga che supera più del doppio le cifretrienni precedenti. ... Ma non possiamo guardare solo alla Svizzera comefelice che attira le attenzioni degli ...

Capri è un’isola che non ha bisogno di presentazioni. La famosa Grotta Azzurra è sulla lista dei desideri di molti viaggiatori, così come le passeggiate per le strade dell’isola, piene di bouganville.Dopo l'ex Suor Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi 2023, un prete si candida per la prossima edizione del Gf Vip 8. Alfonso Signorini ha ricevuto una lettera (pubblicata su Chi) da ...