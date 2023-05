“Isola dei Famosi” | Corinne Cléry sviene in diretta e Ilary Blasi resta impassibile

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Momenti di panico durante la quinta puntata de “L’dei”. Lo Spirito dell’si è messo in testa di aiutare i naufraghi a superare le loro fobie. Durante laha chiesto a, Pamela Camassa e Paolo Noise di raggiungere il centro della Palapa. L’attrice francese, che ha una fobia per i serpenti, si è agitata immediatamente alla vista di una scatola e si è rifiutata di avvicinarsi. “No, io non vado – ha urlato – Non ci vengo, no. Non posso, no. Se becco i serpenti…non me ne frega niente. Non mi fate brutti scherzi”. Alvin ha tentato di rassicurarla: “Vieni con me, non ti devi preoccupare, stai tranquilla, non succede niente. Noi ci preoccupiamo di un sacco di problemi che sono spesso solo nella ...