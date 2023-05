Isola dei Famosi 2023 | Cristina Scuccia non svela di chi è innamorata | interviene sua mamma

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Nella più recente puntata dell’deiha aperto il suo cuore riguardo alla sua vita sentimentale e le sue confessioni hanno suscitato l’intervento di sua madre, la signora Raffaella Rizza, che ha risposto alle dichiarazioni della figlia con un messaggio affettuoso e commovente. La naufraga si è confidata sulla presenza di una persona speciale che l’aspetta fuori dal programma, suscitando grande interesse e curiosità sull’identità di quest* partner dell’ex suora.deiun nuovo amore: la reazione di sua madre, nota al pubblico per la sua voce angelica e la sua precedente vita come ...

Leggi Anche 'Famosi', la moglie di Paolo Noise su Instagram: 'Mi sono spaventata, è stata una cosa grave' Noise ha spiegato anche perché non è tornato subito in Italia dopo la sua uscita ...... dal momento che si registra una fuga che supera più del doppio le cifretrienni precedenti. ... Ma non possiamo guardare solo alla Svizzera comefelice che attira le attenzioni degli ...Durante l'ultima puntata in diretta dell'Famosi Cristina Scuccia ha rivelato di avere una relazione : le sue dichiarazioni non sono certo passate inosservate, soprattutto perché l'ex suora si è lasciata andare su un argomento che ...

La kermesse enogastronomica ritorna a Carloforte, sull'isola di San Pietro, dall'1 al 4 giugno ... saranno potenziate le corse di traghetti da Portovesme e Calasetta e dei bus locali. Dalla prima ...Nikita Pelizon, dopo essere stata ospite a L'Isola dei Famosi 2023, ha dovuto lasciare il reality e salutare Helena Prestes.