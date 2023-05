Io non sto con Saviano E ne vado fiero

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ragazzi, è meglio mettere subito le cose in chiaro: io sono orgoglioso di essere dall’altra parte rispetto a un signore che si chiama Roberto. Vi spiego subito il perché. Ha scritto oggi queste frasi che vi ripeto: “Il cambiamento climatico non è un’opinione, è un fatto. Quando vedete negazionisti a confronto con scienziati o attivisti è come vedere terrapiattisti discutere con fisici o geologi. È come sentire parlare i negazionisti dell’olocausto o coloro che ancora dicono che la mafia non esiste. Non è come assistere a un confronto tra opinioni o analisi, ma uno scontro impari tra scienziati ed esperti contro incompetenti che sbraitano. E chi sbraita, ahimè, in tv vince sempre”. Questo signore sostiene che il cambiamento climatico provocato dall’uomo sia un fatto innegabile. Chi lo nega sarebbe come un negazionista delle camere a gas o un negazionista ...