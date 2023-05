“Io fino alla fine. Non come te”. Di Maria risponde a un tifoso per dimostrare la sua juventinità

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il Fideo Diha giocato a sprazzi nella Juve, un po’ perchésua età ha diversi acciacchi che costringono a fermarsi, un po’ perché la stagione della Juve è stata strana e lui ha seguito questa parabola e poi non dobbiamo dimenticare il Mondiale per cui Disi è preparato bene per poi avere un ovvio contraccolpo fisico. Lui però si sente “molto juventino” e lo ha voluto sottolineare oggi su Instagram,ndo a unbianconero che lo ha apostrofato in maniera molto netta. Il, scottato forse dalle sue poche presenze in campionato, ha scritto: “Via da Torino mer***o… tu, Paredes e tutti ‘sti mercenari che non sanno cosa vuol dire avere la maglia della juve addosso….fuori dai cog***ni!!!!”. Nessuno pensava che il calciatoresse a un ...