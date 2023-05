(Di mercoledì 24 maggio 2023) Un Simonemolto felice a fine partita incassa la dicitura “re di Coppe” ed esalta la squadra per quello che ha fatto anche contro un’ottima Fiorentina, portando a casa la nonaItalia della storia nerazzurra. “Sono contento di aver vinto unache”, esordisce il tecnico ai microfoni Mediaset dopo il match, “per riconfermare quella dello scorso anno. Abbiamo trovato una squadra di valore che ci ha impensierito”. Sull’inizio shock, subito sottolinea che l’Inter “è partita male, sbagliando approccio, cosa che non facciamo mai. Poi i ragazzi sono stati bravi a rimanere in partita e rintuzzare la Fiorentina che nel secondo tempo è risalita di livello”. Vinta questa, la seconda peralla guida dell’Inter, c’è un’altra finale che aspetta il tecnico e i ...

Inzaghi: "Era una Coppa che volevamo, ora si guarda a Istanbul" OA Sport

