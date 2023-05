Intorno alle 22 di questa sera la Luna crescente raggiungerà la costellazione del Cancro | dove avrà un incontro ravvicinato con il Pianeta Rosso

Sono ora iniziate le dichiarazioni di voto e il voto finale e' previsto18. nep 24 - 05 - 23 16:30:51 (0518) 5 NNNNUn messaggio extraterrestre sarà trasmesso da Marte alla Terra. Il segnale sarà inviato oggi21.16 verso tre radiotelescopi, uno dei quali italiano: si tratta della stazione ...in orbitaa ...Basterà accedere alla piattaforma20.45 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda " a qualsiasi orario " per la replica della puntata appena trasmessa o delle precedenti. ...

Intorno alle alluvioni in Romagna Il Post

Il temporale che sta interessando il modenese si è accanito intorno alle ore 15.30 nella zona del Frignano. Vigili del Fuoco mobilitati per molti interventi ...È stata cremata al Tempio Mater di Castel Volturno, nel casertano, la salma dell'attore britannico Ray Stevenson, morto lunedì all'ospedale Rizzoli di Ischia in seguito a un improvviso malore accusato ...