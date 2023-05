INTERVISTA – Giulio Zeppieri | “Concentrazione la chiave del successo | sono fiducioso di potermi qualificare”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 maggio 2023) dal nostro inviato, Alessandro Nizegorodcew, che ha sconfitto Santiago Rodriguez Taverna per 6-3 6-4, ha superato il secondo turno delle qualificazioni al Roland Garros e si trova ad un solodal suo secondo main draw consecutivo nella capitale transalpina. “Lui è un giocatore in un certo senso strano – ha affermato il 21enne laziale –: ha un colpo nettamente più forte dell’altro, serve bene kick e cerca di girarsi tanto dalla parte del dritto. È una partita che sulla terra può complicarsi se non riesci a prendere il controllo dello scambio. Lui è stato bravo a rimanere attaccato al punteggio e io ho avuto un momento in cui ho sofferto un po’ la pressione di vincere la partita. Ho giocato un brutto game sul 4-3, peròstato bravo a rimanere lì concentrato, a spingere bene e ...