Inter ricevuta al Senato da La Russa VIDEO

Nel post - partita, il tecnico sottolinea i rimpianti per l'uscita di Europa League contro il Milan, ma non dimentica l'ammirazionedal guru del calcio moderno, Pep Guardiola. A due giornate ...Napoli -, Spalletti fugge via: cosa è successoUna voltala medaglia, infatti, Spalletti si è subito diretto negli spogliatoi, richiamato però al centro del campo per la foto. Presenza ......per tutti'Dopo aver concesso la 'grazia' lo scorso aprile a Romelu Lukaku cancellando la sua squalifica nel ritorno del derby d'Italia di Coppa trae Juventus, ecco una nuova richiesta...

L'Inter ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio ... Inter - News Ufficiali

Il Presidente del Senato e dell'Inter Club Parlamento, Ignazio La Russa ha ricevuto a Palazzo Madama una delegazione nerazzurra composta da Zhang, Zanetti, Marotta e Antonello. Questa sera in programm ...Calcio, La Russa riceve al Senato delegazione dell'Inter 24 maggio 2023 Ieri il presidente del Senato e dell'Inter Club Parlamento, Ignazio La Russa, ha ricevuto a Palazzo Madama una… Leggi ...