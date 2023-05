Inter più potente | Fiorentina più squadra Vincerà Inzaghi solo perché sa come si fa

"Certo che l'può batterci. Hanno vinto questo trofeo tre volte e noi nessuna, ma noi vogliamo giocare al meglio perché non succeda" dice in un discorsoampio, in cui spiega che per come ...... all'allenatore, allo staff tecnico e a tutte le persone che lavorano all', è volto a costruire il futuro del Club. Lavoriamo insieme, con unità di intenti, per portare a voi tifosi ancora...Contro l'era importante portare a casa la vittoria, davanti ai nostri tifosi contro una squadra forte. Siamo contenti. Abbiamo raggiunto l'obiettivogrande ma ne abbiamo altripiccoli, ...

Inter più potente, Fiorentina più squadra. Vincerà Inzaghi solo ... Calciomercato.com