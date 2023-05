Inter più potente | Fiorentina più squadra | vincerà Inzaghi solo perché sa come si fa

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La ragione dice, la suggestione tiene in corsa la. Ma poiché, questa sera, all’Olimpico, ci sarà una vincitrice...

Perché batterli , questi italiani, renderàgloria e soddisfazione. Debolezze umane, c'è da ... Si parte con il match che reclama una favorita d'obbligo: appunto l'che, invece, contro il City ...Il vulcanico Commisso havolte sottolineato la contrapposizione tra il modello economico della sua Fiorentina e quello di alcune societàblasonate: "Il mio club è in regola, Juventus e...... proprio quella di stasera è laequilibrata. C'è un precedente recente, il 1° di aprile, con la Fiorentina che sbanca San Siro, ma da allora l'è cresciuta molto e per questo entra sì, in ...