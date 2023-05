Inter | Max Pezzali | “Le finali sono una questione di concentrazione”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “Non sarò allo stadio stasera, non credo di arrivare neanche a casa in tempo per vederla, ma credo possa essere un modo scaramantico non vederla“. Queste le parole di Maxa LaPresse, in vista della finale di Coppa Itala di stasera all’Olimpico tra la ‘sua’e la Fiorentina. In vista della finale di Champions contro il Manchester City, l’ex leader degli 883 commenta: “All’andata della semifinale ero sul palco, quindi non l’ho vista e ha portato bene, magari non vederla stasera porterà altrettanto bene. I ragazzi dell’sanno quello che devono fare, sanno che non si può sbagliare nulla da qui in poi. Bisogna mantenere la calma e la, è tutta unadi”. SportFace.