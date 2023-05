Inter | Lautaro | “Mi emoziona portare trofei a questo club”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “Sonoto e contentissimo, da un paio di anni che stiamo portandogrande, dobbiamo continuare così, sono molto contento. Volevo alzare un’altra coppa: abbiamo iniziato male nel primo quarto d’ora, poi abbiamo cambiato approccio, siamo riusciti a ribaltare il risultato”. Lo ha dichiarato l’attaccante dell’Martinez, autore della doppietta che ha deciso la finale contro la Fiorentina e nominato MVP della Coppa Italia Frecciarossa. “Istanbul? Voglio continuare in questa maniera, dando il mio contributo per la squadra e continuare a vincere.è quello che conta”, ha dichiarato ai microfoni di Sportmediaset. SportFace.

Leggi anchemostruoso, Fiorentina ribaltata: la Coppa Italia è dell'! PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ ...Correa : s.v.) Dzeko 5: A pochi metri dalla porta stecca il mancino che avrebbe portato subito l'al pareggio. Lanciato a rete da, avanza goffamente e conclude ancor peggio, mandando la ...ROMA - L'conquista la sua nona Coppa Italia . Lo fa, allo stadio Olimpico di Roma, grazie alla doppietta diMartinez tra il 29' e il 37', che stende la Fiorentina di Vincenzo Italiano, passata in ...

Schmidhauser conferma: "Sì, l'Inter mi vuole e io non resterò al Lipsia. Lautaro è un grandissimo,... Fcinternews.it

Il tecnico nerazzurro festeggia il successo nella finale contro la Fiorentina: "Approccio sbagliato, ma poi c'è stata la reazione" ..."Dove vuole arrivare questa Inter Andiamo a giocarci tutto al meglio. Una grandissima stagione che dobbiamo continuare. Lautaro è stato bravissimo come tutti i suoi compagni" ha concluso Simone ...