Inter | Lautaro Martinez | «Da un paio di anni stiamo portando trofei a questa grande società | sono contento»

(Di mercoledì 24 maggio 2023), attaccante dell’, ha parlato a Sportmediaset al termine della Coppa Italia vinta contro la Fiorentina, attaccante dell’, ha parlato a Sportmediaset. LE PAROLE– «Sinceramenteemozionato e contentissimo. Da undiria questoclub, dobbiamo continuare così. Volevo alzare un’altra coppa, è di questo che si tratta in questosport. I compagnistati bravissimi, possiamo riportare la coppa a Milano. Voglio continuare così, dando il mio contributo alla squadra, all’. Continuare a vincere, è questo che conta»

fa 101: "Emozionato, arrivano i trofei" ., Inzaghi: "Bravi a cambiare la partita". "Sono contento, volevamo confermare la vittoria dello scorso anno. Abbiamo trovato una squadra ...Il vantaggio resiste fino alla mezz'ora, poi, in 8', l'la riprende e la ribalta . Mattatore di serata èMartinez , che sigla il pari al 29' freddando Terracciano con il diagonale ...Commenta per primoMartinez è raggiante dopo la Coppa Italia vinta con l'stasera ai danni della Fiorentina, la seconda nella sua avventura nerazzurra: 'Volevo alzare ancora una coppa, e in questo sport è l'...

Lautaro mostruoso, Fiorentina ribaltata: la Coppa Italia è dell'Inter! La Gazzetta dello Sport

È l'analisi di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina sconfitta in finale di Coppa Italia 2-1 dall'Inter, ai microfoni di Mediaset: "Siamo abituati ad archiviare e ripartire dopo una sconfitta.Inter, Inzaghi: "Bravi a cambiare la partita" Inter, Inzaghi: "Ora ci giochiamo tutto" Inter, Lautaro fa 101: "Emozionato, arrivano i trofei" Inter, Inzaghi: “Bravi a cambiare la partita” “Sono ...