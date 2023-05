(Di mercoledì 24 maggio 2023) ROMA - Grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, l'batte 2 - 1 in rimonta la Fiorentina e porta a casa la nonaItalia della sua storia. Simone, che festeggia il quarto trofeo in ...

ROMA - Grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, l'batte 2 - 1 in rimonta la Fiorentina e porta a casa la nona Coppa Italia della sua storia. Simone Inzaghi, che festeggia il quarto trofeo in due anni da quando guida il club nerazzurro (due ...L'sta arretrando un pochino di troppo intimorita dalle velleità viola ma appena può riparte:... Un fallo in attacco su Handanovic nega ladel pareggio alla Fiorentina: nell'occasione il ...L'ribalta la partita. Nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, allo stadio Olimpico di Roma, ci pensa Lautaro Martinez a far impazzire diil pubblico nerazzurro. Su un cross ...

Inter, la gioia di Inzaghi: "Volevamo questa coppa" Corriere dello Sport

Il tecnico nerazzurro festeggia il successo nella finale contro la Fiorentina: "Approccio sbagliato, ma poi c'è stata la reazione" ...Uno stadio Olimpico sold out ospita Inter e Fiorentina per la finale della Coppa Italia 2023. I nerazzurri campioni in carica vogliono aggiungere il secondo titolo stagionale dopo la Supercoppa italia ...