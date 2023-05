Inter | Inzaghi | «Volevamo riconfermare la coppa dello scorso anno | i ragazzi sono stati bravi»

...vuole arrivare questaAndiamo a giocarci tutto al meglio. Una grandissima stagione che dobbiamo continuare. Lautaro è stato bravissimo come tutti i suoi compagni' ha concluso SimoneROMA - Grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, l'batte 2 - 1 in rimonta la Fiorentina e porta a casa la nona Coppa Italia della sua storia. Simone, che festeggia il quarto trofeo in due anni da quando guida il club nerazzurro (due ...Simonequindi, in attesa del ben più prestigioso ultimo atto di Champions League, si ...la sua terza Coppa Italia in carriera dopo quella con la Lazio nel 2019 e proprio quella con l'nel ...

I suoi tagli dentro al campo fanno male all’Inter. Dal 37’ st Terzic sv ... Dal 13’ st Lukaku 6: tiene impegnata la difesa viola. 8 All. Inzaghi Alla Supercoppa aggiunge la Coppa Italia. Ora la finale ...ricca di occasioni da rete e di errori da ambo le parti con l'Inter che ha sfruttato l'esperienza e la grande vena realizzativa del suo bomber Simone Inzaghi arrivato a 27 centri stagionali in 54 ...