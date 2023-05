Inter | Inzaghi | “Abbiamo vinto una coppa che volevamo”

... specie nella fase iniziale e finale della gara contro l', nelle parole di Vincenzo Italiano ... Non riesce a Vincenzo Italiano lo sgambetto che era riuscito a Simonepoco tempo fa a San ...: "Bravi a cambiare la partita" .: "Ora ci giochiamo tutto" ., Lautaro fa 101: "Emozionato, arrivano i trofei" .: "Bravi a cambiare la partita". "...ha cercato di ravvivare la squadra con Lukaku (per Dzeko, che non l'ha presa bene), De Vrij ... ma la Fiorentina continuava a spingere con una forza imprevista, che ha colto di sorpresa l'

L’Inter batte in rimonta la Fiorentina e alza al cielo la nona Coppa Italia della propria storia, la seconda consecutiva dopo quella conquistata contro la Juventus lo scorso anno. Allo Stadio Olimpico ...Grandissima soddisfazione per Inzaghi e i suoi, ma anche per il presidente Zhang, che grazie al trionfo di oggi 24 maggio si piazza al terzo posto nella classifica dei più vincenti della storia ...